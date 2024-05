A Luino la seconda edizione della “Festa di Primavera”

Dopo il rinvio a causa del maltempo dell’ultimo weekend d’aprile, la Nuova Proloco Città di Luino conferma a cittadini e turisti che sabato 18 e domenica 19 maggio si svolgerà la seconda edizione della “Festa di Primavera”.

Il programma della manifestazione, che intende scandire “temporalmente” l’inizio della bella stagione, prevede una vera e propria “maratona” di due giorni, dalle 15.00 alle 24.00 di sabato e dalle 10.00 alle 20.00 di domenica.

Saranno infatti numerosi gli “eventi nell’evento” che allieteranno le due giornate di festa, accuratamente selezionati per soddisfare ogni fascia d’età e gusto e che vedranno la chiusura al traffico di via Vittorio Veneto, dell’accesso al parcheggio ex svit (lato via Vittorio Veneto) e Piazza Garibaldi: questi gli spazi dove di svolgeranno le varie attività, tra esposizione florovivaisti, hobbisti, produttori locali, cucina, arte, musica, laboratori per bambini e tanto altro.

«Vi aspettiamo per vivere la primavera proprio come stagione di rinascita e recupero energia e aprire insieme le porte all’ imminente stagione estiva. Divertimento assicurato» concludono dalla Nuova Pro Loco Città di Luino.