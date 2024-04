Domenica 21 aprile apre il mercatino solidale di Good Samaritan ODV

Lo shop solidale dell’associazione Good Samaritan apre domenica 21 aprile, dalle 14.30 alle 18.30, e vi invita a conoscere i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e a scoprire nuovi prodotti alimentari d’eccellenza.

Lo shop solidale dell’associazione Good Samaritan aprirà anche tutte le domeniche del mese di maggio (5-12-19-26) e il 16 giugno (per poi prendersi una pausa fino a settembre).

Il mercatino solidale si trova nel bellissimo contesto della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello (via Santa Maria 20, Varese) e ospita prodotti realizzati a mano con materie prime locali. Tantissimi sono i prodotti proposti, tra cui qualche novità: nuovi modelli di collane in carta riciclata, perfetti per questa primavera, oppure degli scialli dai colori sgargianti, realizzati al telaio, dalla tintura alla tessitura. Ma ci sono anche stoffe tinte a mano con le quali si realizzano tovaglie, runner, presine, grembiuli, bellissimi intrecci di foglia di banano con cui si realizzano sotto piatti, cesti e originali pochette.

Tra questi ci sono anche le proposte culinarie in collaborazione con realtà solidali: il laboratorio dolciario della Casa Don Puglisi di Modica che propone i cioccolati di Modica e crema al pistacchio; la pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti di Varese che ci delizia con i biscotti al cioccolato d’Uganda; l’Anfass-Radici del fiume di Somma Lombardo che propone sali aromatici, sputafuoco e spaghettata e la cooperativa Libero Mondo dalla quale arrivano la composta di mango bio (deliziosa anche coi formaggi) e la new entry: la composta tropical bio, ma anche le tisanelle (miele aromatizzato pronto per una tisana in tazza) che hanno spopolato a Natale e altre nuove proposte come la crema di marroni e mandorle, il sugo di lenticchie.

Le proposte sono tantissime e possono essere combinate tra loro per creare il regalo perfetto per la festa della donna.

L’ingresso è libero. Se desideri puoi acquistare i prodotti attraverso lo shop on-line.

Tutto il ricavato andrà a favore del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” che mette al centro le persone, la comunità, le risorse naturali e l’ecologia. Le donne ugandesi che ne fanno parte sono vittime di discriminazione sociale, soffrono di malattie o vivono una particolare situazione di fragilità. La Cooperativa è un punto di riferimento per loro e per la comunità e diventa un luogo di riscatto ed emancipazione.

Il compito della Cooperativa è quello di creare prodotti di valore e restituire ai produttori il guadagno. Accanto alla dimensione commerciale, che permette la sostenibilità del progetto, la Cooperativa investe anche in corsi di alfabetizzazione, di gestione della famiglia e dei conflitti, garantisce cure mediche, una dieta sana e variegata e un sostegno psicologico a tutte le donne malate di AIDS, disabili e svantaggiate.

Puoi trasformare il tuo gesto d’acquisto di uno dei prodotti artigianali in dignitose opportunità per le donne vulnerabili del progetto.

Ringraziamo di cuore Alessandra di Mademoiselle Charlotte, di Castronno, che ci ha permesso di realizzare un servizio fotografico ai nostri prodotti con i vestiti del suo meraviglioso negozio.

