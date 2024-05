“Forza Lavinia” l’urlo di Varese sul sagrato di san Vittore a sostegno della famiglia Limido

Tanti “Forza Lavinia” risuonati sul sagrato della basilica di San Vittore: oltre un minuto di incitazioni arrivate alla mamma per far sentire tutto l’affetto e il sostegno della città di Varese alla famiglia.

E’ stato questo il momento più toccante ed emozionante della manifestazione organizzata a poche ore dall’omicidio di Fabio Limido e del ferimento gravissimo della figlia Lavinia (che è ancora in terapia intensiva all’ospedale di Circolo) e messa in campo nella mattina di sabato 10 per fare sentire la voce della città, seguito poi da un minuto di silenzio.

Sono state tantissime le persone che si sono unite in corteo per la “camminata” nel centro di Varese a sostegno della famiglia Limido, dopo la chiamata delle associazioni e dei centri antiviolenza, che hanno proposto una iniziativa sabato mattina, 11 maggio, con ritrovo in piazza Monte Grappa alle 10 e corteo alle 10.30, in piazza Monte Grappa sono stati davvero tanti i cittadini a partecipare.

Con loro c’erano anche le istituzioni: in primis quelle che avevano organizzato il momento insieme alle reti antiviolenza, come la consigliera di parità Anna Danesi, la vicepresidente della Provincia di Varese con delega alle Pari opportunità Valentina Verga, l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Varese Rosella Dimaggio. Ma c’era anche il sindaco della città Davide Galimberti e molti membri della giunta – come gli assessori Buzzetti, Dimaggio, Molinari e Civati, quest’ultimo con il figlio in carrozzina – e molti rappresentanti del sociale e della politica.

Il corteo, partito da piazza Monte Grappa con cartelli e striscioni, ha attraversato corso Matteotti e si è fermato sul sagrato della basilica di san Vittore, dove sono risuonati i “Forza Lavinia” a sostegno della figlia ricoverata. Dopo questa manifestazione e il minuto di silenzio per il padre, la folla è entrata in basilica per un rosario.