È morto il noto architetto varesino Raffaele Nurra. Ha accusato un malore nella giornata di lunedì 10 marzo.

Nato il 23 aprile 1962, aveva lo studio N15Atelier, in piazza Marsala a Varese, nel quale era specializzato in interventi di rigenerazione urbana. Divideva la sua attività tra la Città Giardino, dove era anche consigliere dell’Ordine degli Architetti, e Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, dove aveva un altro studio. Era inoltre professore all’Università degli Studi dell’Insubria.

Nell’ultimo anno ha avuto un ruolo speciale anche per la nascita di Materia, la nuova casa di VareseNews. È stato infatti nel comitato per l’organizzazione e l’assegnazione del concorso di progettazione.

Sui profili personali si definiva

Leale sempre.

Ubbidiente mai.

Interista Cartesiano e Cardiopatico

Serenamente inquieto