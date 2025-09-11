“Ciao Raffa! Sempre con noi!” a Viggiù una serata per ricordare Raffaele Nurra

Il 16 settembre 2025 alle 20.30, Villa Borromeo a Viggiù ospiterà “Ciao Raffa! Sempre con noi!” – una serata speciale dedicata al ricordo di Raffaele Nurra, nell’ambito del progetto “Artisti Dialoganti – Germogli d’Arte tra le pietre e le sculture di Viggiù”.

L’evento, promosso in collaborazione con il Comune di Viggiù e Lorena BlueEvents, è inserito nel più ampio contesto della rassegna “Artisti Dialoganti” che anima il territorio di Viggiù con iniziative culturali di qualità.

Villa Borromeo, con la sua atmosfera suggestiva, farà da cornice alla serata, che vuole essere un’occasione per celebrare l’eredità artistica, professionale e umana di Raffaele Nurra, noto architetto varesino, impegnato nel sociale, scomparso nel marzo scorso.

L’ingresso è libero. L’evento è patrocinato dal Comune di Viggiù e realizzato in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio. Per informazioni è possibile contattare artistidialoganti@gmail.com.