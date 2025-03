L’abbraccio da Varese alla Toscana per l’ultimo addio a Raffaele Nurra

La Basilica di San Vittore era gremita per dare l’ultimo saluto all’architetto Raffaele Nurra, scomparso improvvisamente a seguito di un malore lunedì 10 marzo. Classe 1962, Nurra era un professionista noto e apprezzato in città per il suo impegno nella rigenerazione urbana con il suo studio N15Atelier, situato in piazza Marsala, nel cuore della Città Giardino.

Una comunità incredula e profondamente commossa ha partecipato alla cerimonia funebre celebrata oggi, giovedì 13 marzo, dal prevosto monsignor Gabriele Gioia, durante la quale gli amici più cari hanno preso la parola prima dell’inizio della funzione. Le loro testimonianze, commosse e autentiche, hanno reso evidente l’affetto e la stima di cui godeva Nurra. Presenti erano gli amici e parenti ma anche i rappresentanti degli ordini da tutta Italia, sindaci del Ceresio e toscani, consiglieri regionali, la giunta di Varese. Una moltitudine affranta, ancora incredula della sua morte.

A metà della celebrazione, sono cominciati i primi, sonori, tuoni: e molti dei presenti hanno sorriso, pensando che «Raff aveva già cominciato a far c”asino” anche lassù».

