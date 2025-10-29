La varesina Michela Nurra tra i giovani talenti d’Europa: “Grazie papà, questa è la nostra visione”

A una settimana dalla scomparsa del padre Raffaele, con cui condivideva lo studio di architettura varesino “N15” Michela Nurra aveva già preso una decisione: portare avanti da sola il progetto a cui stavano lavorando insieme. «Si trattava di un nuovo piano aziendale per dare alla nostra società una direzione innovativa – come lo ha definito lei stessa, pensato per rispettare «Costantemente gli standard di una start-up internazionale».

L’architetta varesina, ora membro del consiglio dell’Ordine degli Architetti di Varese come lo è stato suo padre fino alla sua scomparsa, aveva immaginato insieme a lui un’espansione nei mercati italiano e degli Emirati, attraverso un approccio integrato tra pubblico e privato. Una visione che non si è fermata di fronte al lutto: «Con grande sforzo e profonda lotta personale, ho scelto di portare avanti questa visione da sola», spiega Michela sui suoi account social.

E oggi quella determinazione ha portato un riconoscimento importante: la selezione tra i “40 Under 40 Europe” di Business Elite Awards 2025, il prestigioso programma internazionale che identifica giovani imprenditori e leader emergenti destinati a plasmare il futuro del business globale. Un premio che celebra non solo i risultati professionali ma la capacità di innovazione e l’impatto che questi giovani talenti sono in grado di generare e che Michela ritirerà a Roma il 26 novembre prossimo.

Un traguardo che Michela proprio sui social ha voluto dedicare al padre, con un messaggio semplice e toccante: “Grazie papà”.