La difesa di Manfrinati di fronte al giudice: le coltellate all’ex suocero date perché aggredito

La versione di Marco Manfrinati, l’ex avvocato quarantenne arrestato per omicidio e tentato omicidio del suocero e dell’ex moglie, è quella di aver avuto una reazione nei confronti di un uomo, il suocero, che aveva avuto una reazione violenta cercando di aiutare la figlia. Lo ha affermato l’avvocato dell’indagato (nella foto di copertina in questo articolo), che oggi si trova in carcere, all’uscita dall’interrogatorio di garanzia avvenuto di fronte al giudice per indagini preliminari di Varese, nell’udienza di convalida dell’arresto.

Secondo la ricostruzione dell’avvocato Busignani, Manfrinati nella mattina di lunedì era andato a Casbeno fuori dall’ufficio dove lavorava il padre e la ex moglie per colpire la donna, e alla fine dell’aggressione nei riguardi dell’ex compagna l’uomo era risalito in macchina, deciso di andarsi a costituire in questura.

È stato in quel momento che secondo la ricostruzione fatta dall’avvocato sulla base delle dichiarazioni dell’indagato, Manfrinati sarebbe stato colpito con una mazza da golf oggi sequestrata dalla polizia, dall’ex suocero.

Secondo quanto dice l’arrestato in quel frangente sarebbe stato colpito in diversi punti del corpo, e la mazza avrebbe spaccato il lunotto posteriore e i vetri anteriori sinistri dell’auto. È a quel punto che Manfrinati sarebbe sceso dal veicolo e sarebbero partite alcune coltellate che hanno raggiunto l’ex suocero. L’avvocato si è soffermato su quella che viene ritenuta la causa scatenante del gesto, vale a dire il diritto di vedere il figlio della coppia: diritto che secondo Manfrinati gli veniva ingiustamente negato poiché il divieto di avvicinamento si estendeva alle persone offese dal reato (quello contestato a Varese, lo stalking) e il figlio di Lavinia e Marco non figurava tra questi.