Un uomo in fin di vita e una donna sfregiata, tentato omicidio a Varese

Un uomo in fin di vita e una dona sfregiata. Sono gravissime le prime informazioni su quanto accaduto a Varese in via Ciro Menotti dove si è verificata un’aggressione all’arma bianca. Al momento risultano feriti un uomo, colpito da almeno un coltellata, e una donna.

Sul posto, una zona che si trova a poca distanza proprio dalla questura di Varese, sono intervenute due ambulanze e un elisoccorso oltre agli agenti della questura.