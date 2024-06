In aula il processo per stalking alla famiglia Limido: Lavinia lascerà presto l’ospedale

Non era in aula Marco Manfrinati, accusato di aver ucciso l’ex suocero Fabio Limido e di aver tentato di uccidere anche la ex moglie, Lavinia, lo scorso 6 maggio a Varese.

La madre della ragazza, l’avvocato Marta Criscuolo, verrà sentita come teste nell’udienza calendarizzata per oggi dove si discuterà l’accusa di atti persecutori di cui l’ex avvocato quarantenne di Busto Arsizio, ora in carcere, è accusato.

La notizia di oggi però è che Lavinia lascerà presto l’ospedale: lo ha annunciato la stessa Marta Criscuolo soffermandosi con i giornalisti prima dell’udienza, e lo ha confermato anche il legale della famiglia avvocato Fabio Ambrosetti: “Forse le dimissioni già oggi”. Il procedimento è sospeso per una questione procedurale e riprenderà in mattinata, quando verrà sentita come teste Marta Criscuolo.