La cerimonia composta per Fabio Limido che arriva al cuore di Varese

La bara di legno chiaro, i fiori, rose, rosse e gialle, e la pioggia che vi batteva sopra nel rapido tragitto dal carro funebre fin dentro la chiesa. E niente di più. Perché per stare vicino a Fabio Limido, 71 anni, assassinato lunedì 6 maggio nell’intento di sacrificare il suoi bene più prezioso – la vita per salvare quella della figlia, non c’è spazio per le telecamere: su richiesta della famiglia l’interno della basilica di San Vittore era solo destinato a cerimonia in forma privata.

E così è stato, un’intimità rispettata dai tanti giornalisti presenti per documentare l’ultimo saluto che amici e parenti hanno voluto riservare alla vittima di quel fatto di cronaca che ha ancora scosso l’intera città, e non solo.

La stessa piazza che proprio pochi giorni fa ha visto riempire la sua dimensione dalla folla che ha partecipato alla grande manifestazione – oltre mille persone – dove in coro si è sentito «Forza Lavinia», la figlia di Fabio ancora in ospedale. Persone che hanno voluto idealmente, e fisicamente, stringersi alla famiglia con una marcia e un lungo battimani.

LA CERIMONIA

Cinque i sacerdoti concelebranti tra cui Don Peppino Maffi e don Luigi Panighetti, fra i parenti stretti della vittima erano riconoscibili Marta Criscuolo, moglie di Fabio e le due figlie Lucrezia e Cecilia.

Don Maffi: «Ho in questi anni avuto modo di parlare con Marta del dolore della sua famiglia. Speravamo insieme non arrivasse mai questo momento, ed è arrivato. La nostra fede ci conferma e conferma ai suoi famigliari, che Fabio è nella pace dei giusti».

Parole di conforto che il sacerdote ha voluto rivolgere anche nei riguardi di Lavinia Limido: «Vogliamo pregare innanzitutto per la sua salute la sua vita, la pace interiore. Poi preghiamo con lei suo papà. Vorremmo che nostre preghiere lenissero il loro cuore».

