A Villa Augusta a Varese un incontro per prendersi cura del proprio cuore

La Società Insubrica Cardiologica (SINCa) organizza un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’evento si terrà sabato 15 marzo 2025 presso Villa Augusta, in via San Giusto 9 a Varese, con il patrocinio del Comune di Varese e della Provincia di Varese.

SINCa, fondata a Varese nel 2010, è una rete di collaborazione medico-ospedaliera che riunisce 44 strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nelle province di Varese, Como, Lecco, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e nel Canton Ticino. La sua missione è quella di promuovere la prevenzione primaria e l’educazione sanitaria sulle malattie cardiovascolari, oltre a favorire la ricerca scientifica e l’organizzazione di convegni e congressi specialistici.

Un’opportunità unica per la salute del cuore

L’iniziativa, completamente gratuita e aperta alla popolazione, rappresenta un’occasione per effettuare un check-up cardiologico mirato. I cittadini che parteciperanno all’evento potranno sottoporsi a una serie di esami fondamentali per individuare i principali fattori di rischio cardiovascolare. Tra i controlli previsti vi sono la misurazione della pressione arteriosa, la registrazione di un elettrocardiogramma per rilevare eventuali aritmie, tra cui la fibrillazione atriale, e il dosaggio del colesterolo LDL.

Questi parametri sono essenziali per individuare condizioni spesso asintomatiche come ipertensione, ipercolesterolemia e anomalie del ritmo cardiaco, che possono favorire lo sviluppo di patologie cardiovascolari gravi.

Il programma della giornata

L’evento avrà inizio alle ore 9:00 con l’apertura e il primo check-in dei pazienti. Nel corso della giornata, alle ore 10:00, 12:00 e 14:00, si terranno delle relazioni mediche sui fattori di rischio cardiovascolare, accompagnate da diapositive illustrative. L’ultimo check-in dei pazienti sarà effettuato alle ore 15:00, mentre la chiusura dell’evento è prevista per le ore 16:00.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di SINCa volto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari, principali cause di mortalità nei paesi industrializzati.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di SINCa: www.sinca.it.