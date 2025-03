Mv Agusta chiude il Centro ricerca e stile di San Marino. Una decisione su cui i sindacati di categoria, Fiom Cgil di Varese e Fim Cisl dei Laghi, esprimono un fermo dissenso. «Questa decisione – scrivono le organizzazioni sindacali in una nota stampa – rappresenta un rischio significativo per il futuro dell’azienda stessa con un conseguente impatto negativo sul futuro dei lavoratori e delle loro famiglie».

Il Centro ricerca e stile è il cuore della creatività e dell’innovazione per il design delle motociclette e la sua chiusura mette a rischio la capacità della casa motociclistica di stare sul mercato con modelli innovativi e competitivi. «MV Agusta ha costruito la sua reputazione avendo progettato motociclette tra le più apprezzate al mondo – continuano Fiom e Fim nella nota stampa – e non comprendiamo come questa scelta possa rilanciare l’azienda dopo la parentesi con Ktm. Invitiamo la proprietà e tutta la direzione aziendale a riconsiderare questa decisione e convocare urgentemente le organizzazioni sindacali aprendo un tavolo di confronto per condividere strategie che possano garantire un futuro all’azienda».