Al Miv di Varese “La città proibita” di Mainetti con lo spettacolo di spada coreana di Sabrina Sozzani

La proiezione del film “La città proibita” al Multisala Impero di Varese si trasforma in un vero e proprio show che accoglierà gli spettatori già nell’atrio al piano terra grazie all’esibizione della campionessa mondiale di spada coreana Sabrina Sozzani che precederà la presentazione del giornalista esperto di cinema Andrea K.Lanza.

Lo spettacolo del 14 marzo alle 20.45, dunque, sarà impreziosito da questi due momenti che precederanno la visione del film di Gabriele Mainetti con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan.

La trama vede Mei, una misteriosa ragazza cinese, arrivare a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.

Sabrina Sozzani e la spada coreana

La spada coreana, nota come “Haidong Gumdo”, è un’antica arte tradizionale che fa parte della cultura marziale della Corea, con radici profonde nella storia e nelle tradizioni del paese. La spada è spesso associata a una grande eleganza nei movimenti e a una abilità tecnica. La sua pratica non è solo un combattimento fisico, ma una forma di espressione che coinvolge mente e corpo, richiedendo precisione, disciplina e una profonda connessione con la cultura.

La danza della spada ( Gummu) è una delle forme più affascinanti di espressione offerta da questa disciplina. Unendo movimenti fluidi e agili, la forma artistica presenta una combinazione di tecniche marziali con elementi di danza, creando uno spettacolo che incanta per la sua grazia e potenza. La danza della spada non è solo un’esibizione atletica, ma una vera e propria interpretazione estetica della tradizione marziale, in cui il movimento della spada racconta una storia di cultura, coraggio e spiritualità.

In sintesi, la spada coreana è molto più di un semplice strumento di combattimento: è un simbolo di un’arte millenaria la cui maestria unisce, in un’unica performance,tradizione, bellezza e tecnica.

Un’importante ambasciatrice di questa disciplina in Italia e nel mondo è Sabrina Sozzani, una campionessa che ha saputo distinguersi in vari ambiti delle arti marziali. Con ben quattro titoli mondiali e un lungo palmares, Sabrina è una delle figure di riferimento nel panorama delle arti marziali, non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per la sua dedizione alla diffusione di queste pratiche.