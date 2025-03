Kpmg sede di Varese cerca un assistente office

Kpmg, sede di Varese, sta cercando un assistente office. Si tratta di un tempo pieno

Responsabilità principali del candidato

Essere il punto di contatto tra i dirigenti e gli stakeholder interni ed esterni e gestire il flusso di informazioni, gestire e aggiornare gli appuntamenti del giorno e il calendario, coordinare le esigenze di viaggio da punto a punto (auto, volo, hotel, ecc.), gestire le chiamate dei clienti, le chiamate principali e un’ampia varietà di chiamate amministrative generali.

Organizzare e programmare incontri con clienti e interni, preparare schede attività settimanali e rapporti sulle spese, sviluppare rapporti di lavoro con i clienti e gli assistenti del cliente per facilitare il flusso di informazioni e il processo di pianificazione, coordinare riunioni, organizzare ponti per conferenze, prenotare sale conferenze, organizzare servizi di ristorazione.

Collaborare con altri assistenti esecutivi e fornire assistenza di supporto se necessario garantire che le presentazioni chiave siano preparate e rispettino le scadenze, mantenere il controllo di qualità per errori, coerenza e formato in conformità con le linee guida stabilite da Kpmg e mantenere i massimi livelli di riservatezza interna ed esterna.

È richiesta ottima conoscenza di MS Office e conoscenza della lingua inglese, ottime capacità di comunicazione (scritta e orale), eccellenti capacità organizzative e di gestione del tempo, buon livello di capacità di problem solving e multitasking.

Inviare CV a taiovalasit@kpmg.it