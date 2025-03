Turno di riposo per la Serie D, per il Varese in programma un test alle Bustecche

La vittoria contro il Vado ha riportato un po’ di serenità in casa Città di Varese dopo un periodo difficile tra risultati negativi in campo e scosse societarie, con l’addio del direttore sportivo Antonio Montanaro come culmine. Dopo due giorni di riposo la squadra di mister Roberto Floris è tornata ad allenarsi al centro sportivo delle Bustecche.

PAUSA DI CAMPIONATO

Sarà però un fine settimana senza campionato: tutta la Serie D, infatti, osserverà un weekend di pausa in occasione del Torneo di Viareggio che vede tra le squadre iscritte, come consuetudine, la Rappresentativa di Serie D. Nella selezione di Giuliano Giannichedda non ci saranno componenti della formazione varesina che può quindi preparare senza distrazioni la prossima sfida di campionato. E il prossimo impegno sarà un altro scontro diretto al vertice in casa della NovaRomentin domenica 23 marzo (ore 14.30).

TEST ALLE BUSTECCHE

Per non perdere il ritmo partita, il Varese sosterrà sabato 15 marzo in mattinata un test amichevole alle Bustecche, mentre la domenica sarà libera. Si tratterà di un allenamento congiunto contro una squadra di pari categoria, l’occasione per mister Floris di testare la forma dei suoi e focalizzare la squadra sul finale di stagione, per riuscire almeno a prendere come “premio di consolazione” il secondo posto.

RIENTRANO PRIOLA E MOLINARI

La pausa di campionato servirà anche a reintegrare gli infortunati come Giusto Priola e Stefano Molinari. I due difensori hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e verosimilmente potrebbero tornare a disposizione proprio per la gara di Romentino. Qualche acciacco invece per Zakaria Daqoune e Niccolò Romero, ma anche loro dovrebbero recuperare in tempo per la prossima di campionato. Sarà a disposizione anche Samuele Bonaccorsi che ha scontato il turno di squalifica.