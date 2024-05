Il Vado espugna il “Franco Ossola” 1-0, Varese eliminato dai playoff

Termina con una sconfitta casalinga la stagione 2023-2024 del Varese. Il Vado passa 1-0 al “Franco Ossola” grazie alla rete al 19′ del primo tempo di Valagussa e conquista così la finale playoff che andrà a giocarsi settimana prossima in casa del Chisola, vittorioso 2-1 nell’altro scontro con l’Rg Ticino.

Per i biancorossi un finale di stagione amaro, davanti al proprio pubblico, che chiude una stagione tutto sommato positiva con un risultato positivo. Non facciamo come “la volpe con l’uva” dicendo che i playoff non servono a nulla, perché vincere è sempre bello e perché alla fine se si è in gioco è anche giusto che si provi a portarsi a casa un risultato prestigioso. E invece questa gara ha riflesso in parte le ultime uscite del Varese, che nonostante un buon gioco non è riuscita a creare molto sotto porta, con Fresia impegnato in un paio di occasioni, ma seriamente solo nel primo tempo sul colpo di testa di Di Maira.

È presto per parlare del futuro e fare processi – promettiamo che ne parleremo nei prossimi giorni – ma ora che la stagione è ufficialmente finita si dovrà iniziare a capire quali saranno le basi da cui ripartire. Di sicuro ci sono elementi della rosa biancorossa che sarebbe delittuoso perdere, da Cottarelli a Banfi – unico con il contratto garantito anche per l’anno prossimo – così come capitan Vitofrancesco, che si è dimostrato un esempio in campo e fuori. Le base per un futuro positivo ci sono tutte, ma servirà uno sforzo per attrezzare una squadra che possa vincere il prossimo campionato, come sembra voglia fare la società dopo le 4 stagioni in Serie D con alterne fortune. L’anno prossimo, anche per far tornare una parte di tifoseria che è andata disperdendosi, dovrà essere quello buono o si rischia di gettare via un altro anno.

FISCHIO D’INIZIO

Terza contro quarta: per la semifinale dei playoff per il Girone A di Serie D il Varese ospita in casa il Vado quarto; dall’altra parte il Chisola secondo se la vedrà contro l’Rg Ticino quinto. I biancorossi, grazie al miglior piazzamento alla fine del campioato, potranno contare sul fattore casalingo e per passare il turno potranno anche farsi bastare un pareggio al termine dei tempi supplementari. Mister Corrado Cotta non può contare sullo squalificato Luca Benacquista, sostituito da Nicolò Colombo, e nel classico 4-3-1-2 in avanti si affida a Stampi alle spalle di Banfi e Di Maira. Il Vado di mister Marcello Cottafava, che lo scorso anno ha vinto i playoff, si presenta con il collaudato 3-5-2 e in avanti si affida alla coppia formata da capitan Lo Bosco e Donaggio. Le due gare della stagione regolare sono finite entrambe con un 1-0 per la squadra di casa, segno di un equilbrio sostanziale tra andata e ritorno.

PRIMO TEMPO

Parte bene il Varese che nei primi minuti si rende pericoloso con un paio di guizzi di Stampi che trova spazio sulla destra ma prima è ben piazzata la difesa del Vado, appena dopo una zolla tradisce Banfi che manda alle stelle con il mancino. I liguri non stanno a guardare e dopo qualche minuto con il baricentro basso prendono campo e serve il buon posizionamento di Cottarelli e Molinari per fermare i tentativi di capitan Lo Bosco. Al 16′ su azione d’angolo è determinante la parata di Ferrari sull’incornata di Donaggio, ma al 19′ il portiere biancorosso non può nulla quando Lo Bosco trova il fondo sulla sinistra e metter in mezzo basso per Valagussa che deposita in rete da posizione ravvicinata l’1-0 ospite. Il Varese fatica a reagire e al 23′ Capra con un destro a giro manda di poco fuori. L’occasione per il pari biancorosso arriva al 27′ con l’incornata di Di Maira sul corner di Vitofrancesco, ma Fresia si supera e respinge con una super parata. Il Vado però davnti continua a portare pericoli e al 31′ Capra con un destro potente dai 20 metri scalda le mani a Ferrari, che respinge con i pugni. Nel finale di tempo il Varese prende campo e tiene il possesso palla ma la difesa ligure non concede occasioni e così all’intervallo i biancorossi sono sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese riparte con un po’ più di convinzione nella ripresa ma nonostante il buon possesso palla, la difficoltà di creare occasioni resta. Mister Cotta inizia allora a cercare qualche risorsa dalla panchina inserendo Mandelli, Liberati e Ortelli – per Palazzolo, Perissinotto e Stampi – ma il Vado continua a presidiare bene la propria metà campo lasciando il possesso ma non opportunità ai biancorossi. I cambi danno vigore alla spinta del Varese che si fa costante, anche se più nervosa che ragionata. In un paio di occasioni la palla rimbalza pericolosamente in area ligure senza che arrivi il colpo giusto per il pareggio. Nel finale il Varese lancia diversi palloni verso l’area avversaria senza però mai riuscire a ricavarne qualcosa di buono. L’arbitro concede 6′ di recupero, ma Mandelli in un eccesso d’impeto al 48′ si fa espellere per un colpo rifilato a Codutti. La gara prosegue fino al 53′ con il Varese sbilanciato in avanti, ma solo nell’ultimo assalto i biancorossi hanno un’occasione, anche se Fresia è attento ed esce con i tempi giusti per bloccare il tentativo in scivolata di Colombo. Termina così con un po’ di amaro in bocca la stagione dei biancorossi.