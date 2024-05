Cotta: “Nel calcio chi segna vince. Non avrei problemi a restare a Varese”

VARESE – VADO 0-1 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Gli applausi alla fine vanno ai ragazzi, che ho ringraziato personalmente per il contributo dato. Ringrazio anche chi ha avuto una parola in mio favore e non chi ha iniziato a contestare dal primo minuto. Posso essere scarso ma mi ritengo una persona seria che è riuscito quest’anno a creare una bella alchimia e un gruppo e anche questo risultato merita rispetto. Il mondo è pieno di persone maleducate. La sintesi della partita: chi segna vince. Non abbiamo fatto gol, loro sì e questo ha deciso la gara. Devo essere onesto che Ferrari ha fatto qualche intervento importante ma il loro portiere ha fatto due parate da applausi. La squadra, stremata, ha provato a pareggiare la partita per andare ai supplementari. Ma non è una partita persa che mi farà cambiare parere su questa stagione.

COTTA 2: Lasciatemi ringraziare i giocatori e i collaboratori dello staff. La squadra li ha riconosciuti nei loro ruoli, dimostrazione che già dall’inizio è stato un gruppo di veri professionisti. Con la società mi incontrerò e parleremo delle situazioni future. Non ho nessun problema a risposare il progetto del Varese, così come ringrazierò dell’opportunità che mi è stata data nel caso in cui dovessi andare via. Io a Varese, con la società, mi sono trovato benissimo, così come con direttore, staff tecnico e giocatori. I punti di vista sono stati liberi, anche se poi le decisioni toccano a me. Ringrazio i tifosi, spesso numerosi anche fuori casa, poi però non è che devo stare ai domiciliari perché sono nato a Como. Sono cose che mi danno fastidio, così come sentire “comasco di m.”»

MARCELLO COTTAFAVA (Allenatore Vado): Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra forte. Abbiamo meritato questa vittoria, forse potevamo anche chiuderla nel finale ma sono comunque molto contento della prestazione dei ragazzi. Finora è stata un’avventura bella, abbiamo superato un momento di crisi e abbiamo raggiunto i playoff di rincorsa e oggi abbiamo fatto una grande partita diomstrando di essere. A prescindere di come andrà la finale io sono già molto soddisfatto. Gli applausi per Lo Bosco sono meritati perché non ha avuto una stagione facile, si è comportato da vero capitano e si merita il meglio.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (capitano Varese): L’applauso alla fine è importante, bello perché i tifosi ci hanno sostenuto tutto l’anno e se arriva significa che hanno visto in questa squadra attaccamento alla maglia. Con tutti i difetti e gli sbagli fatti lo abbiamo sempre onorata e sudata. Abbiamo preso dei contropiedi nel primo tempo su errori nostri, poi loro hanno trovato il gol e hanno saputo mantenerlo. Forse per caratteristiche era quella che sapevamo potesse darci più fastidio. Le basi dovrebbe crearle la società, spero per il Varese che non cambino tanti giocatori perché l’ossatura è importante per una squadra. Posso dire che è stato un anno abbastanza postiivo. Mi piacerebbe rimanere a Varese, non ho ancora parlato con la società. Vedremo, se ci sarà l’occasionme mi farebbe piacere.