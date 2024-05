Si celebra anche a Varese la giornata internazionale dell’infermiere, “nutriamo la salute”

È con un messaggio rivolto ai colleghi, e reso pubblico in modo da arrivare ovunque, anche a chi fruisce di un prezioso lavoro, quello di infermiere, che il presidente degli infermieri di Varese Aurelio Filippini intende celebrare la giornata internazionale dell’infermiere.

«È sempre più difficile trovare qualcosa da dire in queste occasioni, se non si vuole cadere nella retorica, nella ripetizione o peggio nella lamentazione afinalistica. Il tema che la federazione ha ideato e utilizzato quest’anno è “Nutriamo la salute”. Mi è piaciuto molto il pensiero di riprendere il concetto espresso dall’etimologia del nostro nome che dell’inglese Nurse e prima ancora dal latino Nutrix rimanda al concetto della nutrizione, del prendersi cura di chi ha bisogno, così facciamo da sempre, così facciamo ora e così faremo in futuro, ci prendiamo cura, questa è la nostra forza e di questo hanno bisogno le persone! Per prenderci cura di chi ne ha bisogno in ogni luogo è necessario che il sistema e la politica si prendano “cura di noi”, concetto espresso fin troppe volte, in tutte le sedi da tutti noi e ripreso anche dall’International Council of Nurse. Non smetteremo mai di richiederlo fortemente alla nostra politica: chi nutre deve essere nutrito. Ieri con l’Ordine di Varese abbiamo festeggiato, come ormai di norma, i colleghi che risultano iscritti da 30-40-50 anni e come ogni anno è stata una giornata eccezionale, fatta di colleghi che si ritrovano dopo anni, si emozionano, raccontano della loro vita professionale, il loro orgoglio professionale, la loro scelta di vita che rifarebbero nonostante tutto e grazie a tutti. E proprio dalle loro parole che sento tanto mie (30 anni sono passati anche per me, 30 anni che rifarei tra clinica, insegnamento e Ordine), ho trovato il ringraziamento che vorrei fare quest’anno».

«Grazie a chi ci sta vicino, grazie alle madri (auguri oggi a tutte le mamme), ai padri, alle mogli e ai mariti, ai fratelli e alle sorelle, ai figli, ai compagni e alle compagne agli amici degli infermieri. Grazie a voi che ci vivete e che vedete le nostre gioie per i successi con le persone che assistiamo, il nostro dolore quanto la malattia fa il suo corso, la nostra soddisfazione quando realizziamo percorsi di formazione e carriera, la fatica per raggiungere questi risultati, l’impegno per nutrire la salute, gli sforzi per dare ad altre famiglie speranze e possibilità. Grazie a voi che ci supportate anche quando vi togliamo tempo per darlo ad altre madri, padri, figli… Grazie a voi che ci siete anche quando siamo tristi e delusi da un sistema che ci da per scontati e non valorizza la nostra professionalità e umanità».

«GRAZIE A VOI», afferma poi Filippino «perché ci nutrite ogni giorno e ci sostenete concedendoci quella ricarica che ci aiuta a proseguire. Essere infermieri è una scelta da fare ogni giorno, una scelta che deve riprendere ogni giorno la motivazione che ci rende tanto indispensabili per le persone, una scelta sicuramente personale ma che deve essere nutrita a tutti i livelli perché ci mantenga in salute e mantenga in salute l’intero sistema. Sempre orgogliosamente e caparbiamente Infermiere Il Vostro Presidente Aurelio