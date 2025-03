Amca Elevatori, contro Padova non si può sbagliare

Rinfrancata dall’esito dell’ultima trasferta a Gradisca d’Isonzo, dove ha perso mantenendo però la differenza canestri a favore, la Amca Elevatori Varese si lancia nell’ultima fase del campionato di Serie B di basket in carrozzina. Un “rush” in cui i biancorossi partono favoriti per gli incontri rimanenti ma hanno anche l’obbligo di vincere tutte le partite per garantirsi la qualificazione al turno successivo.

Le tre partite restanti sono tutte in casa a cominciare dal match di sabato 15 marzo (ore 16,30) contro il CUS Padova, avversaria che va presa con le molle perché all’andata i veneti si arresero solo nel quarto conclusivo (60-73 per i biancorossi) dopo ave retto il confronto per oltre mezz’ora.

Coach Zorzi però può finalmente salutare qualche bella novità in arrivo dall’infermeria dopo aver affrontato le partite cruciali delle scorse settimane in emergenza assoluta, con appena sei effettivi. Contro Padova tornerà infatti a referto Marco Paonessa, al debutto stagionale dopo una serie di problemi fisici che non gli hanno ancora permesso di scendere in campo; inoltre anche Gabriele Silva ha dato la propria disponibilità a giocare (terzo match quest’anno) e quindi l’unica assenza certa sarà quella di Riccardo Marinello.

L’obiettivo, come detto, è quello di non sbagliare anche perché dopo Padova le avversarie di Varese saranno le più morbide Montecchio e Trento: confermare il secondo posto permetterebbe alla HSV di partecipare al mini-torneo che esprimerà la quarta semifinalista da unire alle prime tre di ogni girone. Il match sarà come sempre a ingresso gratuito ed è in programma al PalaCusInsubria di via Monte Generoso 59 a Varese.

IL PROGRAMMA (sabato 15 marzo)

Albatros Trento – Nordest Castelvecchio (ore 15); Pol. Disabili Vicenza – Alitrans Verona (ore 16); Amca Elevatori H.S. Varese – Cus Padova (ore 16.30); Uicep Torino – I Delfini 2000 Montecchio M. (ore 16.30).

LA CLASSIFICA

Vicenza* 24; VARESE 16; Castelvecchio^^ 14; Verona^ e Padova 10; Torino^^ e Montecchio^ 4; Trento^ 0.

* una partita in più; ogni ^ una partita in meno.