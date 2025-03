Una torta, una targa e tanto affetto: la festa per gli 80 anni di Aldo Ossola

Una foto, al centro della torta, lo ritrae nella sua azione più classica: quella in cui – maglia gialla della Ignis con il numero 10 e lo scudetto cucito sul cuore – sta spingendo l’azione palleggiando e cercando con lo sguardo Bob, oppure Dino, oppure qualche altro campione in grado di andare a canestro.

È con quell’immagine e con una targa preparata dal trust “Il basket siamo noi” che Aldo Ossola ha festeggiato i suoi 80 anni, all’interno della gioielleria di famiglia, quella di corso Moro. Un negozio storico (venne fondato dal padre Gino nel 1919) che è una istituzione cittadina al pari della Pallacanestro Varese. A fare gli auguri “all’Aldino” sono arrivati in tanti, a partire dall’ex compagno in gialloblu Massimo Lucarelli fino ai rappresentanti della società come Max Ferraiuolo.

Un club che, curiosamente, compirà a sua volta gli 80 ai primi di agosto: «È vero, io e la Pallacanestro siamo coetanei – ha riso Ossola sotto i baffi, rimasti tali con il passare del tempo – si vede che c’è un feeling speciale tra noi. Mi auguro di portare un po’ di fortuna perché la società ne ha bisogno».

Il festeggiamento “sul luogo di lavoro” è stato molto apprezzato dal “Von Karajan” dei canestri: «Sì, è una situazione meravigliosa essere qui con i tifosi, che sono i miei ma soprattutto quelli di Varese. Io ho sempre amato la nostra città, sarà sempre nel mio cuore». Un amore ricambiato verso Aldo e verso una famiglia che ha scritto tante belle pagine di storia dello sport, locale e nazionale.