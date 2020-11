Clic e distanziamento: Cavaria con Premezzo attiva i certificati online

L’obiettivo fondamentale, in questo momento, è limitare al massimo la necessità per i cittadini di uscire di casa e di andare fisicamente in municipio, per evitare code e relativi assembramenti.

Da mercoledì 5 novembre l’amministrazione comunale di Cavaria con Premezzo ha avviato la possibilità di accedere ai servizi demografici da casa, attraverso l’offerta di un servizio on-line per il rilascio dei certificati anagrafici via internet, con accesso mediante CNS (l’accesso mediante SPID verrà attivato nei prossimi giorni).

Si tratta di un grande passo avanti nell’era digitale che l’Amministrazione Comunale di Cavaria con Premezzo ha fortemente voluto per consentire ai cittadini di interagire in modo semplice e sicuro con servizi anagrafici comunali. Tanto più in un periodo come questo dove è indispensabile evitare occasioni di contagio da Coronavirus a tutela della salute dei cittadini e del personale comunale.

«Un lavoro che ha richiesto molta dedizione e pazienza da parte di tutti, specie dal personale dell’ufficio anagrafe al quale va il ringraziamento mio e della mia Giunta» commenta il sindaco Franco Zeni.