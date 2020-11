Il contagio dell’algoritmo: l’informazione durante la pandemia

La situazione di emergenza sanitaria ha travolto anche l’informazione e il lavoro dei giornalisti, costringendo a rivedere i palinsesti, piani editoriali e modalità di lavoro. La diffusione del Sars-CoV-2 ha ridato centralità al giornalismo, specie nelle sue declinazioni digitali e nell’uso di nuovi strumenti e piattaforme. Ciò ha costretto i giornalisti alla nuova sfida di riscrivere gli algoritmi che condizionano l’informazione durante la pandemia.

Al tavolo virtuale del panel di Glocal venerdì 13 novembre alle ore 9.00 si confronteranno Salvatore Iaconesi, fondatore Art is Open Source un centro di ricerca per esplorare la trasformazione umana nell’epoca dei Dati e della Computazione ubiqua; Carlo Verna Presidente nazionale Ordine dei Giornalisti e Michele Mezza giornalista e docente di Marketing e new media, presso il dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli.

L'evento sarà trasmesso in streaming

