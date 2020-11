Coronavirus: i nuovi positivi sono 1.238 nel Varesotto, in Lombardia 8.607

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 1 novembre risultano 1.238 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +1.238

Nuovi positivi in Lombardia: +8.607

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +26



TAMPONI: In provincia di Varese in tutto il mese di ottobre sono stati eseguiti 59.249 tamponi, di cui 8.008 sono risultati positivi. Nella sola settimana dal 22 al 28 ottobre, invece, i tamponi eseguiti sono stati 23.702 dei quali 5.662 sono risultati positivi, quasi il 24%. LEGGI NEL DETTAGLIO QUI



Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e sabato della settimana scorsa erano 1940 questa settimana sono 5196. È il 168% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 39.658. I nuovi positivi sono 8.607. In Lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 82.011 (+6.782).

I dati di domenica 1 novembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 39.658, totale complessivo: 2.984.274

– i nuovi casi positivi: 8.607 (di cui 243 “debolmente positivi” e 60 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 96.687 (+489), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti

– in terapia intensiva: 418 (+26)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.246 (+213)

– i decessi, totale complessivo: 17.589 (+54)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 3.695, di cui 1.554 a Milano città;

Bergamo: 190;

Brescia: 463;

Como: 485;

Cremona: 181;

Lecco: 291;

Lodi: 138;

Mantova: 117;

Monza e Brianza: 1.195;

Pavia: 434;

Sondrio: 77;

Varese: 1.238

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

I dati in Italia

Diminuiscono i contagi per Covid in Italia, sono 29.907 (ieri 31.758), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma a fronte di oltre 30 mila tamponi in meno (183.457 contro i 215.886 di ieri); l’incremento delle vittime è di 208 in 24 ore, anch’esse in calo (ieri 297). In terapia intensiva ci sono attualmente 1.939 persone (+96 da ieri), nel complesso i ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936).

L’impatto dei contagi nel Varesotto nella seconda ondata