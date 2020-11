L’impatto dei contagi sui comuni del Varesotto nella seconda ondata del Coronavirus

Il timore che il coronavirus dopo la prima fase dell’emergenza potesse tornare ad affacciarsi tra l’autunno e l’inverno si è rivelato un’ipotesi straordinariamente ottimistica: ci sono volute meno di tre settimane nel solo mese di ottobre per passare da una situazione sotto controllo al primo grido di allarme sulla tenuta dei presidi ospedalieri.

Ma cosa è successo in termini di contagi nei diversi comuni del territorio? Più volte abbiamo raccontato di quanto sia difficile ottenere dati che riguardano i contagi da SarsCov2 nei singoli comuni del Varesotto e di come questo rappresenti un grave vulnus nella nostra capacità di raccontare con precisione l’evoluzione della pandemia.

I dati comunali, ad oggi, vengono diffusi solo attraverso le comunicazioni dei singoli sindaci e cambiano continuamente, un elemento che rende molto difficoltoso ottenere una panoramica estesa e aggiornata su tutto il territorio.

Oggi, invece, siamo in grado di riportarvi una panoramica della seconda ondata nei comuni del Varesotto aggiornata fino al 25 ottobre. Come ci siamo riusciti? Settimana scorsa il settimanale britannico The Economist ha pubblicato un’inchiesta sui numeri dei contagi nei comuni lombardi servendosi dei dati che il giornalista bergamasco Isaia Invernizzi è riuscito ad ottenere da fonti interne alla Regione Lombardia. Di seguito vi proponiamo la loro visualizzazione relativa alla nostra provincia. Una cosa che sarebbe possibile fare con aggiornamenti quotidiani se solo tali dati fossero resi pubblici con maggiore trasparenza.

Partiamo dalla visualizzazione dei nuovi casi positivi registrati tra il 1 settembre e il 25 ottobre comune per comune.

Di seguito una visualizzazione su mappa dell’impatto della seconda ondata sui comuni della provincia. Per restituire una rappresentazione più comprensibile abbiamo trasformato i nuovi casi assoluti in una sorta di indice che rappresenta i nuovi casi ogni mille abitanti.

Infine un grafico animato che riporta sull’asse delle ascisse i casi per ogni comune in termini assoluti e sull’asse delle ordinate i casi ogni mille abitanti, questa volta contato sui numeri registrati da ogni comune dall’inizio della pandemia. È possibile selezionare la data per osservare la loro evoluzione.