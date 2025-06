Il tuo evento al centro della scena: promuovilo su VareseNews

Stai organizzando un concerto, una sagra, una manifestazione culturale o sportiva? Desideri garantire la massima visibilità alla tua iniziativa?

VareseNews mette a disposizione uno spazio pubblicitario pensato appositamente per chi organizza eventi sul territorio.

Grazie alla formula dedicata, potrai usufruire della pubblicazione di un articolo promozionale interamente incentrato sulla tua iniziativa, che verrà valorizzato attraverso la visibilità garantita da:

– un posizionamento in homepage, all’interno di una sezione riservata agli eventi in programma

– la pubblicazione sul canale Tempo libero tra i più letti da chi cerca suggerimenti su come trascorrere il tempo libero e i fine settimana

L’articolo promozionale darà spazio a immagini, programma, informazioni logistiche e tutti i dettagli utili a presentare al meglio la tua iniziativa.

Che si tratti di un grande festival o di una festa di paese, ogni evento merita attenzione. VareseNews offre l’opportunità di raggiungere un pubblico ampio, eterogeneo e fortemente radicato nel territorio.

Affidati all’esperienza di un quotidiano online che ogni giorno informa, connette e racconta la vita della comunità locale. Con la visibilità offerta da VareseNews, il tuo evento non passerà inosservato.

Per info scrivi a marketing@varesenews.it, chiama il numero 0332 873168 oppure compila il form qui sotto.

In alternativa, puoi procedere in autonomia all’acquisto. Clicca qui per saperne di più.