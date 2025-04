Tutti gli eventi di maggio a Materia

Un mese di maggio denso di appuntamenti, idee, confronto e creatività: a Materia Spazio Libero – il nuovo hub culturale di via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno – si succedono incontri pubblici, dibattiti, serate musicali, laboratori e momenti di comunità.

Tra gli eventi da non perdere, l’arrivo della mongolfiera nel giardino di Materia il 3 maggio, per un pomeriggio di esplorazione tra terra e cielo con l’Arcadia Fly Team. A seguire, un dialogo con i piloti su ciò che il volo insegna al nostro modo di guardare il mondo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Tanti anche gli appuntamenti dedicati all’attualità e all’impegno civico: il percorso referendario sarà al centro di due eventi lunedì 5 (PRENOTA QUI) e giovedì 8 maggio (PRENOTA QUI), mentre il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili sarà protagonista sempre giovedì 8 con ospiti ed esperienze locali (PRENOTA QUI).

Non mancano gli approfondimenti sull’ambiente e la mobilità sostenibile, con serate dedicate alle auto elettriche, a partire dal 6 maggio con “Le bufale elettriche” (PRENOTA QUI) e un evento esperienziale il 10 maggio, per provare direttamente le auto insieme a Ecoverso (PRENOTA QUI).

Il programma culturale si arricchisce con le fotografie naturalistiche di Marco Colombo il 7 maggio (PRENOTA QUI), un incontro musicale sui 50 anni della Polverfolk il 9 maggio (PRENOTA QUI), lo sguardo di Valerio Fazio sulla provincia con “Svaresando” il 12 maggio (PRENOTA QUI), e le proiezioni del docufilm su Gio Ponti il 14 maggio (PRENOTA QUI).

Non mancano momenti di festa e condivisione come la Festa della Mamma con Mamme in cerchio il 10 maggio (PRENOTA QUI), la serata “Materia goes Rainbow” per l’Eurovision il 17 maggio (PRENOTA QUI), e tanti altri incontri su tematiche ambientali, sociali, artistiche e di memoria collettiva.

Chiuderanno il mese eventi dedicati all’energia rinnovabile il 26 maggio (PRENOTA QUI), alla giustizia penale e sociale il 27 maggio (PRENOTA QUI), all’eredità architettonica e religiosa il 28 maggio (PRENOTA QUI), e al rapporto tra cibo, bellezza e cultura il 29 maggio (PRENOTA QUI). Il 31 maggio si chiuderà con un ricordo speciale: una festa per intitolare il giardino di Materia a Raffaele Nurra, con musica, parole e un nuovo albero piantato (PRENOTA QUI).