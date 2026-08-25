Quel “mal d’Asia” che non passa mai

Ci sono viaggi che finiscono con il ritorno a casa e altri che continuano a vivere nella memoria, trasformandosi in racconti, incontri e desiderio di ripartire. È da questa esperienza che nasce Il continente della porta accanto. Viaggi, incontri e storie da un altro Sud Est, il libro di Manuela Iannetti protagonista dell’incontro in programma lunedì 7 settembre alle ore 21 a Materia di Castronno.

Il volume accompagna il lettore attraverso il Sud Est asiatico, seguendo un itinerario che non si limita a raccontare luoghi e paesaggi, ma si costruisce soprattutto attorno alle persone incontrate lungo il cammino, alle emozioni e alle memorie che ogni viaggio lascia dietro di sé.

Quello di Iannetti è uno sguardo capace di andare oltre la superficie dei luoghi visitati. Le tappe del percorso diventano occasioni per osservare realtà diverse, entrare in contatto con altre culture e raccontare quella dimensione più profonda del viaggio che nasce dall’incontro con gli altri.

Nel libro, il Sud Est asiatico prende così forma attraverso storie e frammenti di vita, restituendo l’immagine di un continente lontano geograficamente ma capace, poco alla volta, di diventare familiare. Proprio da qui nasce il senso del titolo: un continente che, dopo averlo attraversato e vissuto, può sembrare quasi “della porta accanto”.

Sul fondo resta poi quel sentimento difficile da definire che molti viaggiatori conoscono come “mal d’Asia”: una nostalgia persistente, il richiamo di luoghi, atmosfere e incontri che continuano a riaffiorare anche a distanza di tempo.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.