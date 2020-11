Dalla Corea del Sud a Milano 250.400 reagenti di laboratorio per tamponi con test rapido

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli di Milano 2, in servizio presso la Sezione operativa territoriale di Vittuone, hanno effettuato lo sdoganamento diretto di ulteriori 250.400 pezzi di reagenti di laboratorio per tamponi con test rapido, di origine e provenienza Corea del Sud, per un valore complessivo di 763.000 euro, destinati al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

E’ stata così superata la soglia dei 500.000 pezzi di reagenti pervenuti da inizio settimana nell’ambito del maxi approvvigionamento per complessivi dieci milioni di test rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-CoV-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare.