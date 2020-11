Esce “Islands”, il nuovo disco degli Alboran Trio

Dopo 12 anni dall’ultimo Cd pubblicato per l’etichetta tedesca ACT esce in questi giorni il terzo CD del gruppo Jazz Alboran Trio il cui pianista di Cittiglio Paolo Paliaga firma le 14 composizioni.

“Islands” è prodotto da Alboran stesso che ha seguito una nuova direzione, in quanto oggi il mercato si è spostato verso la musica liquida.

Con l’entrata del batterista Ferdinando Faraò la poetica del trio è mutata. Una parte delle composizioni è figlia di un lavoro di improvvisazione collettiva su stimoli del pianista.

I tre musicisti (foto sopra) hanno adottato la loro solita strategia in una “full immersion” in una località sulla riviera del Conero, di fronte al mare, dove hanno lavorato intensamente per giorni e giorni.

Il risultato è una forte complicità, una comunicazione e interazione istantanea dove i ruoli vengono via via scambiati e non rispecchiano più la tradizionale formula della sezione ritmica (contrabbasso e batteria) che accompagna il pianista. I tre musicisti entrano in una dimensione di totale relazione ed ascolto per dar vita ad una musica che si fa nel momento stesso del suonare.

Come loro stessi sostengono, «il legante filosofico che ha guidato il percorso di maturazione del CD “Islands” è stato il “de-pensamento”: suonare senza identificazioni su cosa dev’essere una “certa” musica. Abbiamo lavorato per arrivare a suonare senza giudizio, senza pre-giudizio, senza idee pre-concette su cosa dovesse essere la nostra musica, senza un’idea di dove saremmo arrivati suonando. Per usare una metafora, siamo stati suono così come la pianta è se stessa e non riflette sul suo essere pianta e non ha idee dei frutti che deve fare».

Islands, Alboran Trio

Paolo Paliaga: piano

Dino Contenti: contrabbasso

Ferdinando Faraò: batteria e percussioni

Il CD contiene 14 brani originali

Registrato presso lo studio “Artesuono” di Stefano Amerio a Cavalicco (Udine)

Disponibile su tutte le piattaforme digitali https://pirames.lnk.to/Islands

Distribuzione: IRD

Artwork: Matteo Giuntini

Stampato presso CdClick (Roma)