In fiamme il Mulino di Maroggia vicino a Lugano

Incendio al Mulino di Maroggia, con estesi danni e disagi anche per i trasporti (foto da Twitter, @guidimarchand).

Le fiamme si sono sprigionate oggi, lunedì 23 novembre, dopo le 17, in via Ai Molini all’interno del locale Mulino, struttura d’inizio Novecento che tratta e stocca decine di tonnellate di grano e farine ogni giorno.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, della Polizia della città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso, della Polizia Ceresio Sud, i soccorritori del SAM nonché i pompieri di Lugano, di Melide, del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto e del treno di spegnimento delle Ffs.

A causa del denso fumo sprigionatosi dal rogo e per facilitare le operazioni di spegnimento, la strada cantonale è stata chiusa da Bissone a Maroggia. Già in atto le deviazioni del caso. Pure chiusa la linea ferroviaria. Sono stati evacuati gli abitanti degli stabili vicini. Non vi sono feriti. Ingenti per contro i danni alla struttura. A chi abita in zona si raccomanda di mantenere chiuse le porte e le finestre, evitando di avvicinarsi all’area dell’incendio.