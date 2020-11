A “Giallo Ceresio” 2020 vince Romano De Marco

Il giallista Romano De Marco si aggiudica la seconda edizione del concorso letterario Giallo Ceresio, promosso dal Comune Porto Ceresio con il patrocinio di prestigiosi enti, istituzioni e associazioni.

De Marco, classe 1965, autore di successo dal 2009 con marchi come Giallo Mondadori, Feltrinelli e ora, Piemme, due volte finalista allo Scerbanenco, premio dei lettori nel 2019, ha vinto la sezione “gialli editi” con Nero a Milano (Piemme), aggiudicandosi il primo premio di 1500 euro, seguito da Dario Galimberti, Un’ombra sul lago: una bambina scomparsa … (Libro/Mania) con premio di 700 euro e Fabio Girelli al terzo con La pelle del lupo (Edizioni del Capricorno) premiato con 500 euro.

«Grazie di cuore, vedere che si tiene in piedi l’amore per i libri mi fa emozionare ai limiti della commozione – ha detto De Marco – con questo romanzo ho vinto anche il Nebbia Gialla quindi mi fa doppiamente piacere». De Marco ha descritto la sua opera come «un romanzo sulla disabilità e le vite ai margini della società, con un killer che si accanisce sui clochard».

Per la sezione racconti gialli inediti, di ambientazione lacustre reale, il primo premio di 500 euro è andato ad Andrea Martini, avvocato penalista di Genova, con La tomba del soldato, seguito da Gabriella Volpi con Quel posto facile che si aggiudica 250 euro e al terzo posto, con premio di 150 euro, Silvia Favaretto con il racconto Bianca del lago.

Il Premio Giovani autori, del Comitato Premio Claudio De Albertis, riservato agli under 35, ha visto vincitori: per la sezione romanzi editi, Rebecca Panei con Il colore della neve (Golem) si aggiudica il premio di 1000 euro. Per la sezione racconti inediti, vince il premio di 300 euro la giovane insegnante marchigiana Gioia Senesi, con Sentieri di confine, confermandosi autrice molto apprezzata, già vincitrice dello stesso premio della prima edizione.

Il premio Laghi di 300 euro, per il romanzo con la migliore ambientazione lacustre reale, è andato a Dario Galimberti con Un’ombra sul lago: una bambina scomparsa … (Libro/Mania).

Il Premio Porto Ceresio di 200 euro, per il racconto che ha maggiormente valorizzato il Comune sulle sponde dell’omonimo lago, è stato assegnato a Gabriella Volpi con Quel posto facile.

I 22 racconti finalisti della sezione inediti sono stati inseriti nell’antologia Laghi e Delitti edita da Fratelli Frilli Editori, presentata in diretta Facebook nel corso della premiazione. Un motivo in più per leggere questa antologia l’attribuzione delle royalties alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus di Varese per il progetto “L’arcobaleno di Niki”.

Alcune curiosità e dati statistici di questa seconda edizione:

I romanzi editi in concorso sono stati 254, con scrittori tra i 20 e i 91 anni, di cui il 75% uomini e il 25% donne. Molto varia anche la loro provenienza, sia dall’Italia che dall’estero: 16 Regioni italiane rappresentate, Svizzera, Inghilterra e Francia.

Per quanto riguarda la sezione racconti inediti, sono stati 140 i racconti i gara, con scrittori tra i 16 e addirittura i 93 anni, di cui 64% uomini e il 36% donne. Anche in questo caso, il concorso ha coinvolto quasi tutta Italia con 17 regioni presenti e ben rappresentato anche l’estero, dalla Svizzera alla Repubblica Ceca.

Sulle due sezioni, si è registrata un’ottima partecipazione sia di under 35 con 51 partecipanti che di decani over 75, ben 14.

“Ambientazione laghi”: sono addirittura 40 i laghi coinvolti dai racconti inediti. Il più gettonato, anche grazie alla presenza di un premio speciale a lui dedicato, è il padrone di casa, il Lago Ceresio, suggestivo scenario di ben 39 racconti. Lo seguono: il Lago Maggiore con 13 racconti e, sul terzo gradino del podio, a pari merito il Lago di Garda e il Lago di Como con 10 racconti. Al quarto posto il lago d’Orta, protagonista di 9 racconti, e al quinto il Lago d’Iseo con 8. Comunque tantissimi i laghi di tutta Italia: dal Lago di Varese a quello di Carezza, dai Laghi di Avigliana al Trasimeno, dai laghi di Bolsena e Bracciano a quelli di Nemi, Monate, Levico e tanti altri. Qualche incursione anche all’estero con ambientazioni sui laghi di Stati Uniti, Francia, Cina e Romania.

La pregiuria di lettori che da quest’anno ha preselezionato i romanzi editi, ha riguardato ben 170 lettori provenienti da Italia, Svizzera e perfino dagli Stati Uniti.