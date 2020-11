Il gusto della vita è dono. Una cena web con chef Garzillo e Franco Nembrini

Tutto è cominciato durante il primo lockdown, quando lo chef Alessandro Garzillo ha proposto a Varesenews una nuova rubrica “Io resto a casa e cucino con chef Garzillo“. L’obiettivo era coinvolgere i lettori nella preparazione di piatti in base alle pietanze che avevano a disposizione.

La rubrica ha avuto un successo immediato. I lettori scrivevano allo chef per migliorare la loro cucina, chiedevano suggerimenti per la preparazione di alcuni piatti della tradizione e sull’utilizzo della materia prima. Ad affiancare chef Garzillo, durante la preparazione dei dolci, c’era anche il piccolo Matteo, il cui leggendario tiramisù è stato degustato in redazione.

In quei giorni, tra i vari contatti di chef Garzillo c’è stato anche quello con il Banco di solidarietà alimentare “Nonsolopane” e i volontari del laboratorio di confetture “Dono” con i quali è nata una collaborazione interessante per mettere in relazione il mondo del volontariato e della solidarietà con l’arte e il piacere della cucina. Tra i vari progetti c’era in programma, per questo autunno, anche una cena solidale, in cui chef Garzillo, con l’aiuto dei volontari del banco e del laboratorio, avrebbe proposto alcuni piatti proposti durante il lockdown con l’utilizzo dei prodotti confezionati dal Dono.

Le cose sono andate diversamente a causa del riacutizzarsi della pandemia. E così, non potendo fare una cena in presenza, i responsabili del Banco “Nonsolopane” e del laboratorio hanno deciso di fare una cena web, con la promessa di replicarla in presenza appena sarà possibile.

Lunedì 16 novembre, alle ore 20 e 45, chef Garzillo dialogherà con il professor Franco Nembrini grande conoscitore e amante di Dante, autore di trasmissioni televisive sul poeta e curatore di Inferno e Purgatorio (il Paradiso è in preparazione) per le edizioni Mondadori. Il tema della serata sarà: il gusto della vita è dono.

A tutti i partecipanti è richiesta una donazione di 20 euro, tramite bonifico bancario (IBAN IT36N0306909606100000123722 causale CENAWEB) a favore del Banco.

Questo il link per l’iscrizione alla serata, tutta da gustare:

https://attendee.gotowebinar. com/register/ 8398022940681024514