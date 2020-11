Guzzetti (Lega): “Sospendere il pagamento dei parcheggi per la durata del lockdown”

Il consigliere comunale leghista Riccardo Guzzetti, coordinatore Lega Giovani del Varesotto, ha presentato un’interrogazione al sindaco Airoldi per chiedere la sospensione del pagamento dei parcheggi blu su tutto il territorio comunale per tutta la durata del lockdown: «Ho deciso di scrivere un’interrogazione al Sindaco per sapere se è intenzione della sua amministrazione attivare la sospensione del pagamento dei parcheggi delimitati dalle strisce blu durante il periodo di lockdown regionale».

Continua poi «in supporto alla campagna ‘Saronno si protegge’ penso possa essere un incentivo utile per i concittadini che si spostano per lavoro o per necessità urgenti, evitando così di sovraffollare i mezzi pubblici e dunque riducendo, anche sensibilmente, il rischio di contagio. So benissimo che si tratta di un piccolo gesto nel contrasto al Covid-19 però ritengo sia necessario prenderlo in considerazione anche per dare una risposta a quei commercianti che rimarranno aperti ma che avranno un importante calo della clientela; la salute degli abitanti di Saronno deve essere messa davanti a qualsiasi divisione politica ed ecco il perché di questa mia interrogazione, che se ricevesse una risposta positiva ci vedrebbe assolutamente favorevoli. Sottolineo come questa azione sia sostenuta anche dal Sindaco di Milano che dopo alcune pacifiche proteste ha deciso recentemente di sospendere l’Area C e il pagamento dei parcheggi blu su tutto il territorio comunale».