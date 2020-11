Incendio in una palazzina a Viganello

La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 20:20 è scoppiato un incendio, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, al piano terra di una palazzina in via Merlina a Viganello.

Il rogo ha interessato un locale adibito ad ufficio e deposito di un negozio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano con 12 uomini e 5 automezzi, che hanno subito domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.