La Uyba è incompleta ma torna in campo: domenica trasferta a Bergamo

Dopo ben quattro turni di stop forzato causa Covid-19, domenica 8 novembre alle ore 17 la Unet e-work Busto Arsizio sarà di scena al Pala Agnelli di Bergamo per la partita contro le padrone di casa della Zanetti di coach Turino.

La formazione di Marco Fenoglio si presenta all’appuntamento con numerosi punti di domanda sulla formazione. A seguito del tampone di controllo, le tre giocatrici risultate positive prima del match di Perugia hanno terminato la loro quarantena e sono in attesa del via libera definitivo per poter tornare in campo, mentre la buona notizia, è il ritorno nel gruppo di Jordyn Poulter che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, ha già ripreso ad allenarsi con le compagne e che partirà con ogni probabilità dalla panchina.

Dall’altra parte della rete le orobiche, a quota 5 punti, cercheranno di approfittare della situazione per conquistare qualche punto importante ai fini della classifica. Coach Turino dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Vittoria Prandi (cresciuta nelle giovanili proprio a Busto) in diagonale con Khalia Lanier, Moretto e Mio Bertolo al centro, Enright e Sara Loda in banda, Fersino libero. Dovrebbero invece partire dalla panchina le due ex biancorosse Marcon e Faucette.

Il DG Enzo Barbaro preannuncia una trasferta difficile, viste le incognite di formazione e di preparazione: «Abbiamo passato momenti veramente complicati, la trasferta di Perugia e i giorni successivi, in attesa del risultato dei tamponi, sono stati quasi drammatici. Il fatto di poter tornare a giocare una partita, dopo quattro stop consecutivi, è ad oggi già un successo. Andiamo a Bergamo con molte incognite di formazione, ma sono fiducioso perché vedo nelle ragazze grande voglia di riversare sul campo tutta l’energia e la rabbia accumulate in tutti queste giornate di forzato riposo».