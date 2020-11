Lunedì di forte vento: “Raffiche fino a 70 chilometri all’ora”

Sarà un inizio di settimana turbolento, almeno sul piano meteo. La Protezione Civile prevede infatti forti venti che soffieranno sulla Lombardia nel corso di lunedì 16 novembre.

“Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali a partire dalla tarda mattinata di domani 16 novembre in attenuazione in tarda serata -si legge nel bollettino diffuso dal centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali-. È attesa un’intensificazione del vento al crescere della quota, con valori maggiori a quote superiori a 1000 metri”. In questo contesto “i rinforzi di vento più significativi sono attesi sui settori occidentali della regione, a quote comprese tra 500-600 e 1500 metri, con velocità medie tra 15 e 45 km/h; raffiche fin verso i 70 km/h; su appennino pavese a quote superiori a 800-1000 metri, con velocità medie tra 15 e 30 km/h e raffiche attorno a 40 km/h. Si segnala inoltre che tra il pomeriggio e la sera di domani 16/11, si assisterà ad un’ intensificazione del vento da nordest anche sull’alto bacino del Garda, con raffiche attorno a 40 km/h”.

Proprio per questi motivi la Protezione Civile ha emesso per l’area delle Prealpi Varesine un’allerta gialla, quella di criticità ordinaria, che scatterà alle 12 di lunedì e terminerà alle 6 del mattino di martedì.

Venti che comunque dovrebbero essere molto meno intensi rispetto alla tempesta che ad inizio ottobre ha distrutto boschi in tutto il Varesotto. In quell’occasione il vento toccò punte di 113 chilometri all’ora.