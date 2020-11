“L’usurpatore“, il nuovo romanzo storico di Emanuele Rizzardi

Nuova pubblicazione per lo scrittore Emanuele Rizzardi, legnanese 30enne. Si tratta di un secondo romanzo storico, “L’usurpatore”, edito da Assobyz.

Il libro è disponibile online e, nelle librerie della zona.

Oltre a “L’usurpatore”, Rizzardi è noto per aver pubblicato “L’ultimo Paleologo”, romanzo storico ambientato a metà del 1400.

Il Rizzardi, che ha conseguito la laurea in lingue presso l’Università Cattolica e attualmente lavora come project manager presso una multinazionale della meccanica.

Gli ultimi anni del ‘200 sono durissimi per il già provato Impero Bizantino, recentemente ricostituitosi a Costantinopoli, sotto la spregiudicata e agguerrita famiglia dei Paleologi. Quel che rimane delle ricche province d’Asia Minore è caduto nell’anarchia. Bande di razziatori turchi, avide di bottino e terre, saccheggiano ripetutamente le campagne, costringendo i cittadini dell’impero a tentare una disperata fuga verso la costa o ad arroccarsi dietro alle mura di antiche e solide fortezze. Nel frattempo Karman Bey, signore musulmano di Mileto, aumenta il suo potere a dismisura e raduna un esercito abbastanza grande da convincere la corte di Costantinopoli a rispondere con ogni mezzo a sua disposizione. Il sogno turco di conquistare la “regina delle città” sembra poter diventare una triste realtà. il Basileus Andronico II ripone le sue speranze nel giovane nipote Alessio Filantropeno, incaricandolo di porre definitivamente fine alla pressione nemica e conservare quanto rimasto, prima che sia troppo tardi. Alessio, euforico all’idea di mettere in mostra le proprie qualità come comandante militare, scoprirà che gli intrighi, i giochi di potere e la guerra hanno sempre un prezzo da pagare, e le sue illusioni giovanili andranno incontro ad una realtà amara.

