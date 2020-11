Il racconto della prima giornata di open day virtuale del Liceo Legnani di Saronno

Quattro appuntamenti dedicati a ragazzi e ragazze delle scuole medie per permettere loro conoscere più da vicino il Liceo Legnani e i suoi quattro indirizzi di studio: Classico, Linguistico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES).

Il primo incontro si è tenuto sabato 21 novembre in modalità completamente online; il video dell’evento, per chi se lo fosse perso è disponibile sul sito del liceo.

STORIE DALL’OPEN DAY N. 1: IL RACCONTO

“Ci saranno persone?”, “Saranno arrivati i link?”, “E se la fibra non dovesse reggere?”

Tante ansie, tante preoccupazioni e poi, in pochissimi minuti, ecco 240 iscritti pronti ad ascoltare le parole del nostro dirigente scolastico Mario Franco Parabiaghi.

L’ansia si scioglie come neve al sole davanti allo svilupparsi continuo e regolare del primo Open Day del nostro Liceo.

Ore 13.30

Il dirigente scolastico “apre le danze” e presenta l’Istituto nel suo insieme, con la sua offerta formativa complessiva, la dotazione tecnologica (molto incrementata di recente), lo storico delle iscrizioni e le sedi presso le quali frequenteranno le lezioni i futuri primini.

Ore 14.20

Il dirigente scolastico passa il testimone ai docenti del Liceo Classico che raccontano delle specificità dell’indirizzo di studio (le lingue latina e greca), dell’offerta integrativa (lo studio della lingua tedesca) e dei risultati universitari.

Ore 15.10

Inizia la presentazione del Liceo Linguistico, con la descrizione analitica degli abbinamenti possibili tra le cinque lingue insegnate, gli stages e la specifica PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro).

Tante le domande dei genitori, mentre l’interesse e la partecipazione sembrano vivi e attivi.

Siamo a metà dell’open day ed è già ora di passare al Liceo delle Scienze Umane, con la presentazione delle sue materie caratterizzanti (Psicologia, Pedagogia e Metodologia della Ricerca) e lo studio del Latino, che si protrae attraverso tutti e cinque gli anni di studio.

Ultimo, ma non ultimo, alle 16.50 inizia la presentazione del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, il più recente degli indirizzi, con la sua caratterizzazione relativa allo studio delle discipline di Diritto ed Economia Politica, oltre alla seconda lingua straniera (Spagnolo) per l’intero corso di studi quinquennale.

Grande successo riscontrano anche le due ulteriori iniziative proposte: l’incontro con le referenti DSA/BES e INCLUSIONE e quello col vice preside, responsabile del progetto Tutor e del Ri-Orientamento. (in programma per il giorno 28 novembre).

Sono le 19,00: possiamo chiudere. Siamo arrivati alla conclusione.

“Saremo riusciti a dare tutte le informazioni?” Il dubbio si insinua, ma arrivano subito i ringraziamenti di tanti utenti e la preoccupazione lascia il posto alla soddisfazione.

Per chi non c’era, tutte le presentazioni sono state registrate e saranno visibili in differita sul sito del Liceo.

Solo un paio di giorni di pausa e sarà già ora di ricominciare a preparare le prossime quattro iniziative relative all’orientamento in entrata:

La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è sempre quello: offrire alla futura utenza il maggior numero possibile di informazioni sull’offerta formativa del Legnani con le opportunità, l’impegno e le soddisfazioni che comporta essere un liceale del presente.