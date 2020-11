Porte aperte virtualmente al Legnani di Saronno: tutte le opportunità per gli aspiranti “primini”

E’ tempo di prime volte per il Liceo Legnani di Saronno: sabato 21 novembre, infatti, si svolgerà il primo Open Day in modalità completamente online.

La situazione epidemiologica regionale ha imposto alla scuola di rivedere la tradizionale formula dell’Open Day, senza però rinunciare a questo importante momento di incontro.

“Per noi è molto importante che i futuri primini e le loro famiglie abbiano la possibilità di conoscere più da vicino il Legnani e i suoi quattro indirizzi di studio: Classico, Linguistico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES) – spiega il dirigente scolastico Mario Franco Parabiaghi – per questo abbiamo pensato ad una serie di appuntamenti virtuali dedicati allo scopo”.

IL PROGRAMMA

L’incontro avrà inizio alle ore 13.30. Sarà proprio il dirigente scolastico a presentare il Liceo Legnani nel suo insieme, presentandone finalità didattiche generali e mostrandone le dotazioni strutturali.

A seguire, verranno presentati in maniera specifica i quattro indirizzi di studio: quello Classico, a cura della prof.ssa Annalisa Podestà; quello Linguistico, a cura del prof. Francesco Imparato; quello delle Scienze Umane, a cura del prof. Fabio Botto ed infine quello delle Scienze Umane opzione Ec. Sociale, a cura della prof.ssa Raffaella Gianazza.

Durante queste presentazioni, si analizzeranno le caratteristiche salienti dei diversi indirizzi di studio, le singole materie caratterizzanti e le finalità didattiche di ciascuno di loro.

La sera del 20 novembre, al termine delle iscrizioni, si riceveranno le istruzioni per partecipare e i link specifici per le presentazioni scelte.

Per prepararsi all’Open Day, è possibile cominciare a visionare le presentazioni in formato pdf già disponibili nella sezione “Orientamento” del sito.

La sezione è in continuo aggiornamento e contiene diverso materiale informativo e divulgativo sulla vita del Liceo Legnani.

L’Open Day sarà inoltre registrato e reso disponibile per altre visualizzazioni in “differita”.

CONTATTI

Liceo Legnani

Via Volonterio, 34

21047 Saronno (VA)

T.: 02.9602580 / 02.96705444

Email: marco.napolitano@liceolegnani. it (Referente Orientamento in Entrata)

Sito | Facebook