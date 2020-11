Ranco, 27 i casi positivi

Sale il numero di contagi in tutta l’area del Lago Maggiore, dichiarato ufficialmente zona rossa da entrambe le sponde, compreso il piccolo paese di Ranco, dove, nel giro di quattro giorni, i casi positivi al covid-19 sono aumentati a 27.

«Il virus anche a Ranco non molla – scrive il sindaco Francesco Cerutti -, i positivi sono passati dai 17 del 30 ottobre ai 27 di ieri, mercoledì 4 novembre. Sono tutti monitorati e fortunatamente in condizioni non gravi».

«Dobbiamo tenere bene a mente che è in gioco la salute di tutti e non possiamo avere dei comportamenti poco responsabili – continua il primo cittadino -. Per contenere l’epidemia da domani venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre come noto entrerà in vigore il DPCM che ha previsto l’istituzione di apposite fasce di gravità dell’epidemia, con il risultato che la nostra regione, e quindi anche il nostro Comune rientrano in zona rossa con tutta una serie di regole che ricalcano quelle della chiusura della scorsa primavera e, alle quali bisognerà attenersi anche se costeranno sacrifici».