Ritorna Grey’s Anatomy, e racconta il Covid

Dopo lo stop forzato dall’arrivo della pandemia, è tornata martedì sera su Fox Grey’s Anatomy, la popolare serie televisiva giunta alla diciassettesima edizione, e racconta il Covid.

Il racconto, fermato bruscamente prima di marzo, riprende il filo proprio da li: il medical drama ambientato negli Stati Uniti, a Seattle, che racconta da 17 anni di amori in corsia e malattie rare ha cominciato a parlare dello stress di non riuscire a salvare i pazienti, del problema delle mascherine che mancano, dei contagiati a causa di assembramenti non autorizzati.

E i volti dei medici a cui ci siamo affezionati si ritrovano alle prese con mascherine ffp2, caschi, sanificatori UV e visiere, e tanti reparti diventati tutti Covid: per continuare raccontare la realtà attraverso una fiction, anche dopo che è cambiato tutto.