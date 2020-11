Sesto Calende dice addio a suor Rosangela, portata via dal Covid

Sesto Calende dice addio a suor Rosangela, superiora di Casa Sant’Angelo, vinta anche lei dal coronavirus.

Conosciuta e amata in città proprio per il suo importante ruolo all’interno della casa di risposo sestese, la suora si è spenta ieri sera, giovedì 19 novembre, dopo esser stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale.

A confermare la triste notizia è stato il prevosto Don Luigi: «Ci uniamo alle Suore e al loro dolore nell’affidare all’abbraccio del Padre la nostra carissima Suor Rosangela, l’accolga nella sua pace e doni a lei la gioia piena della vita eterna».

«Tutta l’amministrazione comunale, così come la città, è vicina alle suore in questo triste momento – commenta addolorato il sindaco Giovanni Buzzi – I funerali si terranno domani alle tre, nel rispetto di tutte le regole che abbiamo imparato a conoscere. Come sindaco sarò presente in veste ufficiale per un ultimo saluto a una persona molto importante per la nostra comunità».