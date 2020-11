“Si può fare”, il nuovo blog del Pd di Malnate

L’11 novembre 2020 è la data di nascita del nuovo canale di comunicazione del Circolo del Partito Democratico di Malnate.

«La comunicazione – spiegano nel comunicato dal Pd malnatese -, in politica come nella società, riveste un ruolo importante. Con una comunicazione non efficace ed incisiva, anche i migliori propositi rimarrebbero solo nella testa dei loro promotori. Per questo motivo come Circolo di Malnate abbiamo deciso di sostenere il progetto di Roberto, che da qualche tempo aveva nel cassetto l’idea di realizzare un blog che parlasse di ciò che ci contraddistingue come uomini e donne di sinistra, dei nostri valori. Così a settembre abbiamo creato una squadra di persone che si sono prese a cuore questo progetto e ci siamo messi al lavoro. Abbiamo trasformato le idee in un progetto, il progetto in realtà. Perché intitolarlo “Si può fare… ”? Perché è un modo di approcciare qualunque avvenimento che accade anche nella quotidianità, non ponendosi limiti e non precludendosi alcuna strada».

«“Si può fare…“ non è solo il titolo del blog – proseguono dal Partito Democratico -, ma anche il modo di pensare all’interno del Circolo, che significa apertura mentale, capacità di valutare qualunque idea che venga messa sul tavolo azzerando le barriere che vengono prematuramente interposte tra il pensiero e il fare. Perché realizzare un blog e non semplicemente un sito? Perché la comunicazione tra il Circolo e i cittadini non deve avvenire in un solo verso, ma deve essere bidirezionale. Attraverso il blog potremo fare conoscere maggiormente i nostri valori, le nostre idee e allo stesso tempo permettere ai cittadini di commentare gli articoli, in modo che si crei il confronto tra le opinioni, che anche se differenti, queste generano inevitabilmente ricchezza e la crescita di una comunità. Il blog parlerà principalmente dei nostri valori ovvero di diritti civili, di tutela dell’ambiente, di sanità pubblica e questi sono alcuni, ma anche di cultura e di lavoro. Inevitabilmente si parlerà di politica ai vari livelli: comunale, provinciale, regionale e nazionale. Insomma di tutto ciò che può essere fonte di dibattito intelligente e che può portare ad un accrescimento personale. Oltre al titolo, anche per quanto riguarda il logo abbiamo voluto che fosse carico di significato: il Ponte di Ferro è il fulcro principale, oltre al simbolo della nostra città Malnate, rappresenta in sostanza la filosofia intrinseca del pensiero di noi uomini e donne di sinistra, della volontà di abbattere i muri e costruire ponti tra le varie differenze che sono presenti all’interno dello spaccato della società odierna. La nuvoletta rappresenta il pensiero e all’interno è raffigurato il simbolo del Partito Democratico, la forza politica in cui noi ci riconosciamo. Infine il treno stilizzato rappresenta il viaggio che vorremo intraprendere, impegnativo e per nulla scontato, ma che “Si può fare”! Lo scopo del blog, oltre a creare dibattito e scambio di opinioni, è quello di coinvolgere il maggior numero di persone, dare loro la possibilità di scrivere, di interagire e perché no magari di farli innamorare della politica, di ciò che significa mettersi al servizio del proprio paese Malnate e a servizio dello Stato. Inoltre il blog è solo un pilastro su cui si regge la nuova strategia comunicativa. Prossimamente introdurremo anche il giornalino del Circolo, che avrà lo scopo di approfondire temi politici raccontando la linea politica del Circolo, partendo dal lavoro della nostra squadra e dalle iniziative del gruppo fino ai temi regionali e nazionali. Inoltre rimarranno sempre attivi i nostri canali social come Facebook e instagram. Infine vorrei cogliere l’occasione ringraziare tutta la squadra che ha permesso che tutto ciò diventasse realtà: Roberto, Adria, Pierluca, Loredana, Udo e Isabella».

«Con questa nuova strategia di comunicazione – concludono – il nostro obiettivo è tornare a fare politica sul territorio, ascoltando i cittadini e raccontando a testa alta i nostri valori e progetti, lavorando per rendere, sempre più, Malnate e la nostra Italia un Paese migliore. Vi aspettiamo su www.sipuofare.va.it !