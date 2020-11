Un canto collettivo per Natale

Si chiama “Insieme per un Bianco Natale” ed è la proposta per il Natale 2020 di dovesicanta.it, il portale di musica corale, nato da un’idea di Solevoci di Varese.

Un progetto corale virtuale che vuole coinvolgere quanti più coristi possibili, italiani ed esteri, di tutte le età: tutti coloro che hanno la passione per il canto e desiderano unirsi, attraverso la musica, per celebrare il prossimo Natale.

Un esperimento che il team di dovesicanta.it aveva già fatto la scorsa primavera, proponendo – attraverso il portale – la realizzazione di un video da presentare in occasione della fine della quarantena. Un progetto ambizioso, sfociato nella risposta entusiasta di 517 coristi che da tutta Italia hanno cantato insieme “Oh Happy Day” per la fine del lockdown.

Una nuova chiamata all’appello per un Natale tutto speciale. “Unisciti anche tu al grande coro virtuale sulle note dell’intramontabile White Christmas di Irving Berlin. Vieni a cantare con noi e fai correre la voce tra i tuoi amici coristi!” si legge sul sito. E’ proprio questo il canto tradizionale natalizio con testo italiano e inglese scelto per formare un grande coro virtuale per un video da ascoltare nelle festività natalizie.

Per far parte di questo progetto globale, basta visitare la pagina e seguire le istruzioni. La scadenza per l’invio è fissata per venerdì 4 dicembre entro le ore 23.00.

La collaborazione con l’Informagiovani di Varese.