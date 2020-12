A Rescaldina countdown verso Natale con laboratori e letture per grandi e piccini

Laboratori e letture per grandi e piccini per scandire il countdown verso Natale. A partire dal prossimo fine settimana a Rescaldina prenderà in via un ciclo di appuntamenti in streaming all’insegna della creatività e delle storie a tema per trascorrere qualche ora di relax in attesa di un 25 dicembre che quest’anno sarà molto diverso da quelli che abbiamo festeggiato fino al 2019.

Si parte venerdì 11 dicembre alle 20.45 con il laboratorio creativo “Perdersi e ritrovarsi”, dedicato alla creazione di percorsi fisici e immaginativi all’interno della propria casa per portare fuori ciò che abbiamo dentro. Sabato 12 alle 10.30, invece, per i bambini da 1 a 4 anni ci sarà la lettura animata “L’alberello”.

Venerdì 18, invece, alle 20.45 appuntamento con un laboratorio “Il primo sguardo del mondo” dedicato a come l’immaginazione può farci riscoprire cose già viste da un’altra prospettiva, mentre sabato 19 alle 10.30 i bambini potranno assistere alla lettura animata “Una notte a colori”. Domenica 20 tornano “Le vie del Natale”, evento che ormai è un must per Rescaldina e quest’anno sarà “adattato” all’emergenza sanitaria con un’edizione virtuale: dalle 16.30 giochi e tombolata in compagnia. Chiude la giornata alle 19 la cena di Natale con delitto “Detective sul sofà”.

Chiudono la rassegna degli eventi natalizi online i consigli per i libri da mettere sotto l’albero del gruppo di lettura martedì 22 alle 21 e la lettura per adulti “Storia di folletti che si pigliarono un sagrestano” tratta da “Il Circolo Pickwick” di Charles Dickens giovedì 24 dicembre.

Nelle scorse settimane Rescaldina, per scaldare i motori del Natale, aveva già acceso le luminarie per le vie del paese e iniziato a raccogliere le “letterine a Babbo Natale al tempo del Covid”.