Cinema Incontro di Besnate, il punto di fine anno

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Cinema Incontro di Besnate, che fa il punto sull’anno passato e svela quali saranno le iniziative per il futuro

Ed eccoci qui, al termine di questo anno così travagliato e tristi anche per la realtà delle sale cinematografiche. Ormai sulla soglia dei 90 anni di età per il nostro caro Cinema Incontro, 2 ristrutturazioni (1982 e 2000) a distanza di quasi 20 anni dalle ultime opere serie di manutenzione, non potevamo fare altro che guardare al futuro. Siamo chiamati come Comunità ad avere uno sguardo progettuale, perché non siamo incaricati solo di gestire “cose”, ma abbiamo la vocazione ad essere responsabili per le generazioni future, anche tramite il mantenimento di spazi fruibili per i nostri giovani, i nostri genitori, i nostri anziani e quanti hanno la fortuna di passare tra queste mura.

La bella notizia dunque è che – ancora una volta – Regione Lombardia ha creduto nella nostra progettualità, selezionando anche la nostra Sala tra quelle che hanno visto approvato e finanziato il nuovo bando “Cinema Incontro – La sala nella Comunità” per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo, destinando fino al 50% di contributi a fondo perso per lavori di circa 100.000 euro nei prossimi 2 anni.

C’è da fare un premessa, lo scorso anno, abbiamo vinto un ulteriore bando sempre destinato alle sale cinematografiche dove abbiamo potuto fare i seguenti lavori, per un importo di 36.000 euro oltre iva:

1. Sostituzione impianto illuminazione a LED a risparmio energetico da oltre 50.000 lumen;

2. Rifacimento pavimentazione con resina epossidica bicomponente;

3. sostituzione balaustra galleria con modello in vetro antisfondamento

4. sostituzione impianto movimentazione schermo proiezione

5. sostituzione server per impianti tecnologici interno

6. creazione del sistema di sopratitolazione film per persone con disabilità sensoriale

7. acquisti di nuovi arredi per rifacimento foyer primo piano

8. implementazione nuove finestre a risparmio energetico primo piano

9. acquisto materiale per videoproiezione

Con il prossimo biennio ci apprestiamo a fare i seguenti lavori:

1. rifacimento pavimentazione foyer 1 e 2 con gres porcellanato effetto parquet per alto afflusso e nuova predisposizione di cavidotti interrati;

2. rifacimento servizi igienici con nuova disposizione e abbattimento barriere architettoniche;

3. sostituzione delle porte d’ingresso e retro con sistema di controllo accessi e trasformazione in porte a uso emergenza, sempre a risparmio energetico e antisfondamento;

4. sostituzione infissi e sopraluce piano inferiore foyer ingresso principale;

5. nuovi impianti sanitari ed elettrici delle parti interessate;

6. nuova contro soffittatura e illuminazione foyer 2;

Che dire, di certo non siamo rimasti con le “mani in mano”, e il fatto di appaltare questi lavori ad aziende e artigiani sul nostro territorio, vuole davvero rendere unico il progetto solidale a cui siamo chiamati.

Buon 2021 a tutti, e non dimenticatevi di noi, saremo sempre li, pronti ad accogliervi in una sala ancora più bella.