Il Circolo Famigliare di Sant’Alessandro di Castronno compie cent’anni

La Cooperativa di Consumo “Circolo Famigliare di Sant’Alessandro di Castronno” compie cent’anni. A ricordare l’importante anniversario è Carlo Colli che ripercorre il momento fondativo della cooperativa.

“Il 12 Dicembre del 1920 era domenica e nove muratori, sei agricoltori, due falegnami, un operaio, un impiegato, un tappezziere, un cementatore, un sarto e una maestra comunale, davanti al dottor Ferdinando Torniamenti, notaio della Provincia di Como, costituirono la Società Anonima Cooperativa di Consumo “Circolo Famigliare di Sant’Alessandro di Castronno”.

Lo Statuto, al secondo articolo si poteva leggere: “La Società ha per oggetto di procurare il miglioramento morale e materiale dei soci e di diminuire le spese della vita quotidiana. Essa sarà retta coi sistemi della mutualità e della cooperazione ed in conformità pure della Legge 7 Luglio 1909 N. 526. La Società costituisce quindi un magazzino sociale per la vendita di generi alimentari e di altri generi di prima necessità da acquistarsi all’ingrosso per distribuirli ai compratori contro rimborso dell’equivalente prezzo di costo aumentato solo delle spese di amministrazione e di quelle occorrenti per il buon andamento dell’azienda sociale. Costituirà quando sia possibile e dietro semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione magazzini per vestiari, calzature, mobili, attrezzi rurali e di arti e mestieri ed in genere per tutto quanto è richiesto ed è necessario per la vita … “(pp. 11 -12 dello Statuto).

E se ci pare poco…Alla fine, immagino che mio nonno, Zanzi Clemente, tra i costitutori, abbia offerto da bere per festeggiare la nascita della sua ultima figlia, la Maria, nata il 6 dicembre del 1920. Ciao Circolo!”