Convertire audio di YouTube: ecco come fare

Quante volte vi sarà venuta in mente l’idea di scaricare l’audio di un video di YouTube? Che possa trattarsi di una canzone, di un documentario o qualsiasi altro filmato, si tratta di una esigenza assolutamente molto comune. Ma è possibile scaricare un file mp3 del video di YouTube a cui siamo interessati? Assolutamente sì! In internet, infatti, esistono tantissimi siti che consentono di effettuare questa sorta di conversione, perché in fin dei conti di conversione si tratta.

Sebbene la scelta sia molto ampia è anche vero che moltissimi strumenti disponibili possono essere particolarmente fastidiosi da utilizzare: per esempio molti contengono tantissima pubblicità e pop-up fastidiosi. Tutto ciò da un lato riesce a rendere l’utilizzo molto più scomodo e dall’altro lato fa sì che si possa impiegare molto più tempo per la conversione. Ma c’è uno YouTube converter che consente di effettuare l’operazione in maniera molto rapida ed efficace: più avanti nell’articolo troverete i dettagli.

Quale operazione viene svolta?

Ma quando convertiamo un video di YouTube per estrapolarne l’audio, quale operazione viene effettuata? Viene effettuata una vera e propria conversione, con cui l’audio del video viene trasformato in un file mp3, scaricabile sul vostro device. Si tratta di un’operazione molto semplice e funzionale, che ci consente di poter scaricare il file del brano che ci appassiona, per esempio, brano che è presente in un video di YouTube: successivamente possiamo poi condividere questo file su altri device che abbiamo a disposizione, come per esempio un tablet o uno smartphone. E’ ovvio che quanto utilizziamo questo tipo di strumenti dovremmo convertire dei video di YouTube che non sono coperti da copyright, o comunque assicurandoci che il proprietario del video acconsenta all’operazione. Ci si può informare nei termini di servizio di YouTube stesso.

Miglior sito per scaricare audio da video YouTube

Ma veniamo al punto cruciale di questo articolo, ovvero quale sia il miglior sito da utilizzare per scaricare audio da video di YouTube. Si tratta di clickmp3.com/it. E’ sicuramente uno dei migliori siti in questione che possiamo trovare online. Si possono convertire video da YouTube in maniera rapidissima: in alcuni casi anche quattro o cinque secondi. Tra le cose positive troviamo il fatto che non sia necessaria alcuna registrazione per poter effettuare la conversione e si può effettuare tranquillamente dal nostro pc, senza scaricare alcun programma o istallare qualche estensione o altro.

Si può procedere facilmente online, senza problemi. Ovviamente non c’è problema neanche legato al tipo di sistema operativo che stiamo utilizzando, si può effettuare la conversione da Windows, MacOs, Linux, Android e tanti altri dispositivi. Come abbiamo precedentemente accennato, uno dei fattori positivi di questo portale è il fatto che non sia praticamente presente alcuna pubblicità fastidiosa e insidiosa, che possa provocare delle interruzioni continue nelle nostre operazioni. Altra cosa positiva che merita sicuramente di essere menzionata è il fatto che si possa fare un utilizzo praticamente illimitato del sito, anche scaricando dei video molto lunghi e senza alcun limite di download e durata.