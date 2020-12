Coronavirus, continua il trend in discesa a Luino

139 positivi 35 guariti, zero deceduti. Cinque i nuovi positivi.

Numeri che lasciano intravvedere la luce in fondo al tunnel ma che non deve assolutamente far abbassare le attenzioni nei riguardi delle arcinote norme di sicurezza legate agli atteggiamenti per evitare il dilagare del virus.

«Continua fortunatamente questo leggero trend positivo segno che le misure intraprese hanno avuto effetto», commenta il sindaco di Luino Enrico Bianchi, ma «non bisogna abbassare la guardia e ci auguriamo che la campagna vaccinale anticovid dia l’effettiva svolta che tutti attendiamo»